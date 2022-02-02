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Tasarrufunda 9 adet canlı mermi bulunan şahsa 3 gün tutukluluk

02 Şubat 2022 Çarşamba 17:54
Tasarrufunda 9 adet canlı mermi bulunan şahsa 3 gün tutukluluk

01.02.21 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda 9 mm çapında 9 adet canlı mermi bulunan İran uyruklu Amiraskhan Sohrabi suçüstü hali gereği tutuklanarak mermilere emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 02.02.22 tarihinde “patlayıcı madde tasarruf ve taşıma” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Çebi, olgularla ilgili verdiği bilgide 01.02.22 tarihinde Gazimağusa’ da zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada salon içerisinde, 9 mm çapında 9 adet canlı mermi bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu mermileri daha önce atış poligonunda yapmış olduğu atış sonrasında orada unuttuğunu ve geri gidip aldıktan sonra eve getirdiği yönünde zanlının beyanda bulunduğunu söyleyen tanık, meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağına değindikten sonra tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Amiraskhan Sohrabi
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