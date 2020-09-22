Tasarrufunda 2 gr uyuşturucu bulunan şahsın tutukluluğu 3 gün uzatıldı

Mağusa Haber Ajansı

Zanlı bugün kanunsuz Hint keneviri alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hüseyin Özdesoy yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Özdesoy şahadetinde, 18.9.20 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlının ikametgâhında arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada salon odasındaki masanın alt kısmında folyo kâğıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi 200 TL karşılığı ismini bilmediği Nijerya’lı bir kişiden aldığını, bir miktarını içtiğini itiraf ettiğine değinen PM Özdesoy, ifadenin henüz teyit ve tekzibinin tamamlanamadığını belirtti. Emarelerin gerekli analiz ve incelenmek üzere uzmana gönderildiğini ancak henüz bir raporun kendilerine ulaşmadığını, aranmakta olan şahsın da henüz tespit edilemediğine dikkat çeken tanık polis, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar talep edilen süreyi 3 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.