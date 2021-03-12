Tasarrufunda 190 gr 220 ml hint keneviri türü uyuşturucu bulunmuştu

08.03.21 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgâhında ve Güvercinlik köyündeki iş yerinde yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 186 gr ağırlığında madde, bir adet hassas terazi, bir adet plastik tabak ve 1 adet kesik pet şişe altı bulunan Öncel Alirizaoğlu suçüstü hali tutuklanarak tasarrufunda bulunan madde ve materyallere emare olarak el konulmuş ve 09.03.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 12.03.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 1 ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, polis memuru Mustafa Kavaz’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kavaz yemin altında verdiği şahadette, alınan bilgi doğrultusunda 08.03.21 tarihinde Gazimağusa Gülseren bölgesinde sakin zanlının ikametgâhında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada mutfak odasında çift gözlü tekne arasına gizlenmiş vaziyette naylon poşet içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 26 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Ayni gün Güvercinlik sanayi bölgesinde zanlıya ait makinist garajı ambarı içerisinde bir arama gerçekleştirildiğine dikkat çeken tanık polis, arama esnasında araç parçaları içerisinde gizlenmiş vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 ayrı naylon poşet içerisinde toplam 160 gr ağırlığında madde, uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi, plastik beyaz tabak ve 1 adet pet şişe altı parçasının bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının ayni gün itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi bir gün önce bir şahıstan aldığı yönünde beyanda bulunduğunu söyleyen tanık polis, emarelerin analiz ve incelenmek üzere uzmana gönderildiğini belirtti.

Temin edilen 3 günlük süre içerisinde Devlet kimya laboratuvarından emarelerle ilgili analiz raporunun temin edildiğine dikkat çeken tanık polis, emarenin 190 gr 220 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğu, pet şişe altı ve beyaz plastik tabakta uyuşturucu madde kırıntısı olduğunun belirlendiğini, hassas terazide ise bir şey bulunmadığı yönünde mahkemeye bilgi aktardı.

Zanlıya işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini ve kabul yönünde cevap verdiğini belirten tanık polis, KKTC ve İngiltere vatandaşı olan zanlı ile ilgili yapılan soruşturmada KKTC bölgesi dışında Pile köyünde de ikamet etmekte olduğunun tespit edildiğini, 30.03.2015 ile 08.03.21 tarihleri arasında her gün olmak kaydıyla KKTC dışına giriş yaptığının belirlendiğine dikkat çekti ve zanlının tasarrufunda bulunan miktarın denetimli serbestlik yasası kapsamında olmadığını, yargılanacağı ağır ceza mahkemesinde hapislik cezası almasının pek muhtemel olduğuna vurgu yaptıktan sonra kamu yararı gereği yargılanıncaya değin 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak talep edilen süreyi 1 ay olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının yargılanmasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 1 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)