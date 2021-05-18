Tasarrufunda 112 ml ağırlığında uyuşturucu madde bulunmuştu

Denetimli serbestlik yasasından faydalanmasına rağmen uyuşturucuda vazgeçmeyen ve 11.5.21 tarihinde tasarrufunda 112 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan İbrahim Turaç 12.5.21 tarihinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün, 15.05.21 tarihinde ise 3 gün olmak üzere toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 18.5.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere PM Kemal Onbaşı’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde alınan bir bilgi ışığında 11.5.21 tarihinde saat 14.35 raddelerinde, Gazimağusa’ da Yenişehir spor kulübü önünde şüpheli hareketleri nedeniyle tespit edilen zanlının alıkonduğunu ve üst araması yapıldığını söyledi.

Yapılan kontrolde, zanlının sol elinde tutmakta olduğu gri renkli sigara paketi kâğıdı içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 112 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlıya bugün itibarı ile tasarrufunda 112 ml ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarruf suçundan yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen tanık polis. Zanlının davasına cevaben kabul ediyorum şekline cevap verdiğini belirtti.

Zanlının 2019 yılında uyuşturucu madde tasarruf suçundan 2.07.20 tarihsinde bir yıl süreyle denetimli serbestlik yasasından faydalanmasına rağmen ayni suçu yeniden işleyen zanlının benzeri 2 sabıkası olduğuna ve serbest kalması halinde ayni suçları işlemeye devam edeceğine dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)