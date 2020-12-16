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Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı

Tasarruflarında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 11 gr ağırlığında madde bulunan Nijerya uyruklu AngustineUwadia Ubebe, Atong A. Herbert ve Stanley Oyari Akbor düzenlenen bir operasyonla tutuklandılar.

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:03
Tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan 3 kişi tutuklandı
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Zanlılar 16.12.20 tarihinde, kanunsuz Hint keneviri alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Osman Üreten, alınan bilgi ışığında 15.12.20 tarihinde zanlı 1 AngustineUwadia Ubebe’nun ikamet ettiği apartmanın girişinde tespit edildiğini, taşımakta olduğu naylon poşet içerisinde yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

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Zanlı 1’in mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini ve bahse konu uyuşturucu maddeleri ayni gün zanlı 2 Atong A. Herbert’den aldığını itiraf etmesi üzerine aynı gün zanlı 2’nin de tespit edilerek tutuklandığını belirten PM Üreten, zanlı 2’nin bahse konu uyuşturucu maddeleri zanlı 3 Stanley Oyari Akbor’dan aldığı yönünde gönüllü ifade vermesi üzerine zanlı 3’ün de aynı gün tespit edilerek edildiğini söyledi.

Aynı gün zanlı 3’ün ikametgahında ve huzurunda bir arama yapıldığını belirten PM Üreten, yatak odasındaki çalışma masası üzerinde uyuşturucu madde sarmaya yarayan kâğıt parçaları ve 3 adet kâğıt parçasına sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve suçüstü hali gereği zanlı 3 ün de tutuklandığını söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna, alınan emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğine dikkat çeken PM Üreten, zanlı 1 ve zanlı 2’den alınan gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibine başlandığına değindikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
AngustineUwadia UbebeAtong A. HerbertStanley Oyari Akbor
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