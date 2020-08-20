Tasarruflarında sentetik cannabinoid ve kokain türü uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

ZANLILARA BİRER GÜN TUTUKLULUK EMRİ VERİLDİ. SATICI ARANIYOR.

Tasarruflarında sentetik cannabinoid ve Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Erkin Çetinkaya ( E-29 ) ve Nihat Arbak (E-35 ) narkotik polisi tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 20.8.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde birer gün süreyle tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü tutukluluk emri duruşmasında iddia makamı adına yeminli şahadet veren polis memur Osman Üreten olgularla ilgili verdiği bilgide, a

lınan bilgi ışığında 19.8.20 tarihinde Gazimağusa’ da bir market yanındaki parkta aracının içerisinde bulunduğu esnada tespit edilen zanlı 1 Erkin Çetinkaya’ nın yapılan üst aramasında sağ cebinde bir kâğıt parçasına sarılı uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde bulunarak suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen tahkikat ve temin edilen gönüllü ifadesi doğrultusunda, zanlının tasarrufunda bulunan ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri Gazimağusa sakini zanlı 2 Nihat Arbak ‘dan aldığının öğrenilmesi üzerine aynı gün mahkemeden temine edilen arama müzekkeresi tahtında zanlı 2’ nin evinde arama yapıldığını belirten PM Üreten, kardeşi huzurunda arama esnasında eve gelen zanlı 2’ nin elinde tuttuğu 2 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigarayı ikametgah girişinde yere atmakta iken görülerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Akabinde zanlı 2’ nin huzurunda devam edilen aramada yatak odasında elbise dolabı içerisinde beyaz kâğıt parçasına sarılı kokain türü madde olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen PM Üreten, ayni dolap içerisinde zanlı 1’ in tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin sarılı olduğu dergi kâğıdına benzer bir derginin de bulunarak emare alındığını söyledi.

Meselenin yeni olduğuna, alınan emarelerin gerekli inceleme ve tetkik için devlet kimya laboratuvarı ile PGM’ ne gönderileceğine dikkat çeken PM Üreten, zanlıların verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında bir kişinin de aranmakta olduğunu söyleyerek tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)