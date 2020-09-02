Tasarruflarında 1 gr ağırlığında madde ve ucu yanık 2 adet sigara bulunmuştu

29.8.20 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametgâhlarında yapılan aramada tasarruflarında Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık 2 adet sarma sigara bulunan Hüseyin Atatüre (E-30) ve İbrahim Turaç (E-25) tutuklanırken maddelere de emare olarak el konulmuştu.

30.8.20 tarihinden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün 2.9.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 2 gün daha uzatıldı.

İddia makamı adına bugünkü duruşmada yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PM Özdesoy şahadetinde 29.8.20 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, zanlıların ikametgâhlarında arama yapıldığını, oda içerisindeki masa üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde ve 2 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını söyledi.

Zanlıların tasarruflarında bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analiz için Devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ve henüz bir cevap gelmediğine dikkat çeken PM Özdesoy, zanlıların herhangi bir ifade veya beyanda bulunmamaları nedeniyle tahkikatın yavaş seyrettiğini belirttikten sonra tahkikatın selameti açısından aleyhlerinde ikişer gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç çiğdem Güzeler, zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)