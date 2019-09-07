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Tartıştığı eşini tehdit edip, darp etti

Tartıştığı eşini tehdit edip, darp etti

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:28
Tartıştığı eşini tehdit edip, darp etti

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de tartıştığı eşini tehdit edip,darp eden, eşinin kız kardeşinin aracının camlarını kıran Abdullah Nurçin bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının dün saat 18.30 sıralarında Çatalköy’de ikametgahları içerisinde maddi konulardan dolayı tartıştığı eşi N.B.’yi darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının eşinin omuzuna vurup  yere düşürdükten sonra kendisine ait cep telefonunu ona doğru fırlattığını belirtti.

Polis, zanlının akabinde “Bana para ve arabanın koçanını vermezsen seni öldürürüm”diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti. Polis, B.N’nin aynı gün kız kardeşinin Değirmenlik bölgesindeki evine gidip orda kalmaya başladığını söyledi.

Polis memuru, zanlının ise eşinin kız kardeşinin evinin önüne gidip, olay çıkardığını ve ona ait aracın camlarını kırdığını ifade etti. Polis, şikayet üzerine zanlının Değirmenlik’te tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
EŞİNİDarpTehditAbdullah Nurçin
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