Tamaz 1 gün daha tutuklu

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının sahtekârlıkla para temini suçundan tutukladığını söyledi. Polis, zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir arazide hissesi bulunan Avakan Müsbah ile konuşup, H.S. isimli şahıs adına satın almak istediğini söylediğini ve bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. Polis, hisse satışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından zanlının H.S . isimli şahıstan Avakan Müsbah’a vermek üzere 26 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, 2019 yılı Ocak ayında 26 bin Sterlin tutarındaki parayı alan zanlının, arazi sahibine ödeme yapmadığını ifade etti.