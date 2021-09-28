Tahsil ettiği parayı çalmakla suçlanan müstahdemin tutukluluğu 3 gün daha uzatıldı

17.09.21 tarihinde çalışmakta olduğu şirketin dağıtımcılığını yapan ve satıştan elde ettiği 19400 TL parayı bir kutu içerisine koyup şirkete ait kullanımındaki aracın ön koltuğu üzerine koyduktan sonra evi arkasındaki arazi içerisine park eden Doğan Aktağ, işe gitmek üzere 20.09.21 tarihinde aracının yanına gittiğinde aracın ön sağ camının kırık olduğunu ve paranın da çalınmış olduğunu görmesi üzerine polisi arayıp şikâyette bulunması ile ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. Sürdürülen soruşturmada paranın müstahdem tarafından sirkat edildiği ve bu miktar içerisinden 13.400 TL’nün bir kumarhanede harcandığının tespit edilmesiyle adı edilen derdest emri gereği tutuklanmıştı.

O günden beri tutuklu bulunan zanlı, bugün 28.09.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat, kasti hasar ve kumarhanede bulunmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi, 3 gün daha uzatıldı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, ilk tanık olarak olguları aktarmak üzere polis memuru Mustafa Çebi’yi tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının müstahdemi olduğu iş yerine ait araç ile dağıtım yaptığını, 20.09.21 tarihinde adli şubeyi telefonla aradığını, 17.09.21 tarihinde satış sonrası çalışmakta olduğu şirkete ait aracı evinin arka tarafına park ettiğini, 20.09.21 tarihinde sabah saat 07.00 raddelerinde işe gitmek için arabanın yanına gittiğinde sağ ön camının kırık olduğunu, ön yolcu koltuğu üzerinde bir kutu içinde muhafaza ettiği ve yaptığı satıştan tahsil ettiği 19400 TL paranın da çalınmış olduğu yönünde şikayette bulunduğunu söyledi.

Ayni gün adli şubeye celp edilerek tahkikat başlatıldığını belirten tanık polis, zanlının açık bir ifade verdiğini ve 17 – 18’e bağlayan gece evden dışarı çıkmadığı yönünde beyanda bulunduğunu söyledi. Yapılan ileri soruşturmada zanlının aracı evine park ettikten sonra eve değil de Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kumarhaneye giderek 13400 TL para harcadığını ve saat 02.00 raddelerinde oradan ayrıldığının tespit edildiğine dikkat çeken tanık polis, temin edilen bu şahadet doğrultusunda 20.09.21 tarihinde zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve yapılan üst aramasında cebinde iki farklı kumarhaneye ait kart bulunarak emare alındığını söyledi.

Mesele ile ilgili tahkikatın sürmekte olduğunu ancak zanlının etki etme olanağı bulunmaması nedeniyle bugün itibarıyla teminata bağlanacağına dikkat çeken tanık polis, zanlı ile ilgili yeni bir suiistimalin ortaya çıkmasıyla olayın yeni bir boyut kazandığını belirtti.

25.09.21 tarihinde şikâyetçi durumdaki şirket yöneticisinin polise gelerek verdiği bilgide geriye dönük yapmış olduğu kontrolde 8.9.21 tarihli bir fatura üzerine Sayılı markete verildiği görülen ancak market tarafından alınmadığı belirtilen bazı mallarla ilgili şirket yetkilisinin şikâyette bulunduğuna vurgu yapan tanık polis, yapılan soruşturmada, 08.09.21 tarihinde saat 1736 sıralarında, bir gazinonun arka kısmındaki araç park yerinde 09.09.21 tarihli Sayılı market adına kesilmiş 4675 TL tutarında 25 karton sigara verildiği ve üzerinde de ürünlerin bir gün sonra verildiği yönünde imzalı beyan bulunan bir faturanın bulunduğuna dikkat çekti.

Ortaya çıkan bu yeni durum nedeniyle soruşturmanın derinleştirildiğine değinen tanık polis, zanlının ilk anda verdiği açık ifade dışında bir ifade vermediğini ve suçlamaları da kabul etmediğini söyledi.

Savunma avukatının kesilen fatura ile ilgili şirket yetkililerinin işlemi niye fark etmedikleri yönünde sorduğu bir soruya karşılık tanık polis verdiği cevapta, satışın kredili ve ödemenin ileride olacağı yönünde bir faturada kesilmiş olmasından dolayı şirket yetkililerinin bunu fark etmediklerini belirtti.

Ortaya yeni çıkan bu durum nedeniyle ileri soruşturma yapılacağı ve ifadeler temin edileceğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatın selameti açısından zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Savcı Hasan Boşnak talep edilen süreyi 3 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)