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Tabancayı kendini korumak amacı ile temin etti

Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Serkan Doğan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Şubat 2022 Salı 14:37
Tabancayı kendini korumak amacı ile temin etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Serkan Doğan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili olguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Serkan Doğan'ın Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve İthali suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 18 Şubat 2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçinde bulunan adı edilene ait iş yerinde huzurunda bir polis ekibi tarafından yapılan arama sonucu ofis masası çekmecesinde bir adet siyah renk markasız 20K-0263 seri nolu tabancayı kanunsuz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis yapılan araştırma sonucu konu tabancayı kendini korumak amacı ile Güney Kıbrıs'dan temin ettiğini beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Açıkada, başlatılan soruşturma kapsamında zanlının mesele ile ilgili bir gönüllü ifade verip ilgili suçları işlediğini itiraf ettiğini bu aşamada gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılacağı, konu tabancayı temin ederken bağlantılı olduğu kişiler arandığı ve tabanca üzerinde balistik inceleme yapılıp herhangi bir olayla bağlantısı olup olmadığı araştırılacağından zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 22.02.2022 15:07
Anahtar Kelimeler:
Serkan DoğanTabanca
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