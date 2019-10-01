Suriyeli 10 mülteci ile onlara yardımcı olan şahsın tutukluluğu 6 gün daha uzatıldı

27.9.19 tarihinde Gazimağusa limanına gelen Viya isimli gemiden çıkan FZ. 032 plakalı tır dorsesi içerisine gizlenerek muhaceret işlemlerini yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC 'ye giriş yapan ve ayni gün Gazimağusa sakini Şeyho Özdemir’e ait ikametgâhın arka avlusunda bulunan ambar odasında tespit edilen Suriye uyruklu 10 erkek mülteci tutuklanmıştı.

Mültecilerin muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC ye girdikten sonra onları araçla Gazimağusa’ da sakin Şeyho Özdemir’ in evi avlusundaki ambar odasına taşıyan İbrahim Özdemir’de aynı gün tespit edilerek tutuklanmış ve 28.9.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Yardımcı oldukları nedeniyle tutuklanan 2 kişi sonradan serbest bırakıldı.

Sürdürülen tahkikatta Suriyeli mültecilerin yasal olmayan yollardan KKTC ' ye girişlerine yardımcı oldukları düşünülen Gazimağusa sakinleri Mahmut Özdemir ve Murat Yalçınkaya 28.9.19 tarihinde polis tarafından tespit ederek tutuklanmış ve mahkeme emriyle haklarında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı. 2 günlük tutukluluk emri süresince incelenen kamera görüntülerinden Mahmut Özdemir ve Murat Yalçınkaya’ nın olayla bağlantıları olmadığı cihetle mahkeme huzuruna çıkarılmamışlar ve bilahare şartsız olarak serbest bırakılmışlardı.

Tutuklanan Suriye uyruklu 10 mülteci ve onlara yardımcı olan İbrahim Özdemir bugün 1.10 19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına şahadet veren tahkikat memuru Raif Safa tutukluluk süresince yapmış olduğu icraatlar ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Safa şahadetinde incelenen kamera görüntülerinde zanlı 11 İbrahim Özdemir ‘in aracıyla mültecileri liman dışına taşıma işlemine 2 araç sürücüsünün de kendisine yardımcı olduğunun tespit edildiğini aktardı. Bu 2 araç sürücüsü ve araçlarının henüz bulunamadığına vurgu yapan Safa aramalarını sürdürdüklerini belirtti.

Mültecilerin KKTC’ye kanunsuz çıkış yaptıktan sonra GKRY kesimine geçirilmesi işleminin gerçekleşmesinde başka şahısların da olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğuna vurgu yapan Safa zanlıların ikinci kez vermiş oldukları gönüllü ifadenin henüz tekzip ve teyidinin yapılamadığına değinerek zanlılar aleyhinde 6’şar gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler tahkikat memurunun vermiş olduğu bilgilere değinerek bu gibi suçlarda meydana gelen artış nedeniyle tahkikatın salimen yürütülebilmesi için polise yeterli sürenin verilmesi gerekliliğine işaret ederek zanlıların 6’şar gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)