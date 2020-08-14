Sürat teknesiyle KKTC kıyılarına bırakılan 6 mülteci’ye 7 gün ek tutukluluk

11.08.20 tarihinde gece saatlerinde Mersin’den tespit edilemeyen bir sürat teknesi ile tespit edilemeyen bir yerden KKTC kıyılarına bırakılan Suriye uyruklu Rageb Diban (E-30), Zakaria Alsmail (E-20), Jamal Alasman (E-33), Saad Alnaser (E-30), İbrahim Alhapra (E-29) ve Ali Alahmad, 12.8.20 tarihinde saat 00.40 raddelerinde Gazimağusa’da polis tarafından tespit edilerek tutuklanmıştı. Zanlılara yapılan PCR testi neticesinin alınamaması nedeniyle 12.8.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesindeki tutukluluk duruşması zanlıların gıyabında yapılmış ve haklarında 2 şer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 14.8.20 tarihinde, onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı ve tutukluluk süreleri 7 şer gün daha uzatıldı.

Bugünkü tutukluluk emri duruşmasında iddia makamını temsilen savcı Hasan Boşnak hazır bulundu. Boşnak ilk tanık olarak Polis memuru Ersoy Saydağ’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Soydağ yemin altında verdiği şahadetinde zanlıların 11.8.20 tarihinde gece saatlerinde, Mersin’den tespit edilemeyen bir sürat teknesiyle tespit edilemeyen bir yerden KKTC’ ye giriş yaptıklarını ve 12.8.20 tarihinde saat 00.40 raddelerinde Gazimağusa’da tespit edildiklerini söyledi.

Yapılan muhaceret kontrollerinde zanlıların KKTC’ girişleri ile ilgili herhangi bir kaydın olmadığına dikkat çeken Saydağ zanlıların suçüstü hali tutuklandıklarını belirtti. Ayni gün gıyaplarında zanlılar aleyhine 2 şer gün temin edildiğine değinen PM Saydağ, bu süre içerisinde zanlıların ihraç işlemleri ile ilgili yazışmaların yapıldığını söyledi.

İhraç işlemlerinin henüz tamamlanmaması yanında aranmakta olan şahısların da bulunduğuna dikkat çeken Saydağ, KKTC’ de yasal statüleri bulunmayan zanlıların 7 şer gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın selameti açısından zanlıların 7 şer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)