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Sürat teknesiyle KKTC kıyılarına bırakılan 6 mülteci tutuklandı 2 kişi aranıyor!

12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:44
Sürat teknesiyle KKTC kıyılarına bırakılan 6 mülteci tutuklandı 2 kişi aranıyor!
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12.08.20 tarihinde, henüz tespit edilemeyen bir yerden sürat teknesi ile KKTC kıyılarına bırakılan Suriye uyruklu Rageb Diban (E-30), Zakaria Alsmail (E-20), Jamal Alasman (E-33), Saad Alnaser (E-30), İprahim Alhapra (E-29) ve Ali Alahmad polis tarafından tutuklandı.

Zanlılara PCR testi yapıldığı ancak neticenin henüz belirlenmemesi nedeniyle bugünkü tutukluluk temini için yapılan duruşma yargıcın izin vermesi üzerine gıyaplarında yapıldı.

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Bugünkü tutukluluk emri duruşmasında iddia makamını temsilen savcı yardımcısı Hüseyin Eser hazır bulundu. Eser mahkemeye hitabında onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ ye giriş yapan Suriye uyruklu 6 zanlının yapılan PCR testlerinde henüz bir netice alınamadığına dikkat çektikten sonra, toplum sağlığı için gözetim altında tutulduklarını söyleyerek duruşmanın gıyaplarında yapılmasını talep etti.

Kıdemli yargıç Çiğden Güzeler talebi uygun gördü ve duruşmanın zanlıların gıyabında yapılmasına izin verdiğini belirtti. İddia makamı adına yemin altında şahadet veren Polis memuru Abdülkadir Gildir olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Gildir şahadetinde zanlıların 11.08.20 tarihinde gece saatlerinde Mersinden bir sürat teknesine bindiklerini ve 12.8.20 tarihinde saat 00.40 raddelerinde henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC’ ye giriş yaptıklarını söyledi.

Tespit edilen zanlıların tutuklandıklarını, covid 19 nedeniyle kendilerine PCR testi yapıldığını ancak neticenin henüz belli olmaması nedeniyle gözetim altında tutulduklarını söyleyen Gildir, 2 kişinin daha aranmakta olduğuna dikkat çektikten sonra zanlılar aleyhine gıyaplarında ikişer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlılara gıyaplarında görüşülen duruşmada ikişer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeRageb DibanZakaria AlsmailJamal AlasmanSaad Alnaserİprahim AlhapraAli Alahmad
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