Sürat teknesiyle KKTC kıyılarına bırakılan 2 mülteciye 7 gün ek tutukluluk

11.08.20 tarihinde Türkiye’ den, tespit edilemeyen bir sürat teknesiyle tespit edilemeyen bir yerden KKTC kıyılarına bırakılan Suriye uyruklu 15 kişiden Zakaria İbrahim ve Ahmet Abdülhamit isimli Suriyeli 2 kişi 12.8.20 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa limanı içerisinde tespit edilerek tutuklanmıştı.

Zanlılar 13.8.20 tarihinde, onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ ye giriş yapmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Bugün 14.8.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle zanlılar yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve tutukluluk süreleri 7 şer gün daha uzatıldı. Bugünkü tutukluluk emri duruşmasında İddia makamı adına hazır bulunan savcı Hasan Boşnak polis memuru Ersoy Saydağ’ı tanık kürsüsüne çağırdı. PM Saydağ yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

Saydağ şahadetinde 11.8.20 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir sürat teknesiyle Suriye uyruklu 15 kişinin tespit edilemeyen bir yerden KKTC’ ye giriş yaptıklarını belirterek bunlar arasında bulunan zanlıların 12.8.20 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa limanı içerisinde bir polis ekibi tarafından tespit edilerek sorgulandıklarını söyledi.

KKTC’ye girişleri ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların yasal girişleri olmadığının tespit edildiğine vurgu yapan Saydağ, suçüstü hali gereği tutuklanan zanlıların PCR testleri nedeniyle tutukluluk emri temin edilmesi için 13.8.20 tarihinde Gazimağusa mahkemesinde yapılan duruşmaları gıyaplarında yapıldığını ve aleyhlerinde birer gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Zanlıların ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz bir cevap alınamadığına değinen PM Saydağ, geriye kalan Suriye uyruklu 13 mültecinin henüz tespit edilemediğini ve aramaların sürdüğünü belirtti.

Yasal statüleri olmayan zanlıların ihraç işlemlerinin henüz sonuçlanmadığına değinen PM Saydağ, 13 kişinin de aranmakta olduğuna dikkat çektikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlılar aleyhine 7 şer gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın salimen yürütülebilmesi maksadıyla zanlıların 7 şer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)