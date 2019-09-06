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Süpürge sapıyla eşini boğmaya çalıştı

Süpürge sapıyla eşini boğmaya çalıştı

06 Eylül 2019 Cuma 18:31
Süpürge sapıyla eşini boğmaya çalıştı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Dikmen’de tartıştığı i D.S.’ye şiddet uygulayan Nuri Sanatçı tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Karakolu’nda görevli polis memuru Hasan Öngör, zanlının Dikmen’de saat 03.30 sıralarında evleri içerisinde tartıştığı eşinin şakağına yumruk atıp, saçlarından tutup sürükledikten sonra yere düşürüp tekme attığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra süpürge sapını eşinin boğazına dayayarak boğmaya çalıştığını ifade etti. Şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden Öngör, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verirken, söz hakkı alan zanlı çok pişman olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
KadınDarp
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