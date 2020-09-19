Suçunu kabul etti

18.9.20 tarihinde saat 13.10 raddelerinde Gazimağusa’da, kalmakta olduğu yurt odasında mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık yarım gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Can Işıklar polis tarafından suçüstü hali tutuklanarak uyuşturucuya emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 19.9.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak polis memuru Osman Üreteni tanık olarak dinletti. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette alınan bilgi ışığında 18.9.20 tarihinde zanlının kalmakta olduğu yurt odasında huzurunda arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada çalışma masası üzerindeki dolap içerisinde kırmızı bir çanta içerisinde Hint keneviri olduğuna inanılan yaklaşık yarım gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen PM Üreten, zanlının suçüstü hali tutuklandığını belirtti.

Gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğine değinen tanık polis, meselenin yeni olduğunu, gönüllü ifadenin henüz teyit ve tekzibinin yapılamadığını, hafta sonu olması nedeniyle emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere ilgili birimlere gönderilemediğini söyleyerek zanlı aleyhine 3 gün ek tutukluluk vermesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)