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Suçunu kabul etti

Girne’de çalıştığı marketin kasasından para çalan zanlı Amdie Ibryam bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

15 Eylül 2020 Salı 18:23
Suçunu kabul etti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de çalıştığı marketin kasasından para çalan zanlı Amdie Ibryam bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli çavuşu Ebru Kol,  zanlının Girne’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklandığını söyledi.  Kol, Doğanköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 10-11.09.2020 tarihleri arasında kasa içerisinden 700 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Kol, zanlının şikâyet üzerine tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden Kol, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Amdie Ibryam
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