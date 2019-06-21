banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94022
ALTIN
261.991
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4103
EURO
6.5930
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
26 bin dolar kayıp
26 BİN DOLAR KAYIP
Eski kız arkadaşının kafatasını çatlattı
ESKİ KIZ ARKADAŞININ KAFATASINI ÇATLATTI
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner306

Suçlarını kabul ettiler

Suçlarını kabul ettiler

21 Haziran 2019 Cuma 18:51
Suçlarını kabul ettiler

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bangladeş uyruklu 6 kişinin KKTC’den yasa dışı yollardan çıkış yapmalarını sağlamak için ortaklaşa hareket eden kaptan Mehmet Ali Tiftikçi, Osman Zort ve Muhammed Özmen ve Mohammad Kawsar bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlıların 13 Haziran’da Esentepe’de meydana gelen “Suç İşlemeye Teşebbüs” ve “Suç İşlemek İçin Gizli İttifak” suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Özcü, 13 Haziran’da alınan bilgide, Bahçeli bölgesinde, sahil kısmında zanlılar Osman Zort ve Muhammed Özmen’in kullanımlarında bulunan kiralık araçla Bangladeş uyruklu 6 kişinin KKTC’den yasa dışı yollardan çıkış yapmalarını sağlamak için şahısları kıyı şeridine indirdiklerini, zanlı Mehmet Ali Tiftikçi’nin kullanımında bulunan tekneye bindirdiklerini söyledi.

Özcü, zanlıların KKTC’den yasa dışı yollardan çıkış yapmalarını sağlamak istedikleri esnada tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Özcü, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında da Mehmet Ali Tiftikçi ve Türkiye’ye götürülmesi vaadiyle tekneye binen 6 Bangladeşlinin yakalandığını açıkladı. Özcü, yapılan soruşturma sonucu Mohammad Kawsar’ın da 17 Haziran’da yakalandığını belirtti.

Meseleyle ilgili olarak zanlılar Zort, Özmen ve Tiftikçi’nin gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini kaydeden Özcü,  zanlı Özmen’in benzer suçtan Güzelyurt’ta aranan şahıs ilan edildiğini, iki benzer suça karıştığını ifade etti.

Özcü, zanlılar Zort, Özmen ve Tiftikçi’nin KKTC vatandaşı olduğunu ancak Özmen’in benzer suçlar işlediğini belirterek, Özmen’in tutuklu yargılanmasına, Zort, Tiftikçi ve Bangladeşli Mohammad Kawsar’ın teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, Bangladeşli Mohammad Kawsar’ın 15 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine, zanlı Tiftikçi’nin 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 75’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına, zanlı Zort’un ile 20 bin TL nakit ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KacakİnsanKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis memuru Ziya Düşünmez ve arkadaşları mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru Ziya Düşünmez ve arkadaşları mahkemeye çıkarıldı
26 bin dolar kayıp
26 bin dolar kayıp
Eski kız arkadaşının kafatasını çatlattı
Eski kız arkadaşının kafatasını çatlattı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
Cezaevine gönderildi: 20 gün hapis yatacak
Cezaevine gönderildi: 20 gün hapis yatacak
Tacizciler cezaevine gönderildi
Tacizciler cezaevine gönderildi
KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Polise polis operasyonunda tutuklamalar artıyor
Polise polis operasyonunda tutuklamalar artıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim