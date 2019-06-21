Suçlarını kabul ettiler

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bangladeş uyruklu 6 kişinin KKTC’den yasa dışı yollardan çıkış yapmalarını sağlamak için ortaklaşa hareket eden kaptan Mehmet Ali Tiftikçi, Osman Zort ve Muhammed Özmen ve Mohammad Kawsar bugün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlıların 13 Haziran’da Esentepe’de meydana gelen “Suç İşlemeye Teşebbüs” ve “Suç İşlemek İçin Gizli İttifak” suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

Özcü, 13 Haziran’da alınan bilgide, Bahçeli bölgesinde, sahil kısmında zanlılar Osman Zort ve Muhammed Özmen’in kullanımlarında bulunan kiralık araçla Bangladeş uyruklu 6 kişinin KKTC’den yasa dışı yollardan çıkış yapmalarını sağlamak için şahısları kıyı şeridine indirdiklerini, zanlı Mehmet Ali Tiftikçi’nin kullanımında bulunan tekneye bindirdiklerini söyledi.

Özcü, zanlıların KKTC’den yasa dışı yollardan çıkış yapmalarını sağlamak istedikleri esnada tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Özcü, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında da Mehmet Ali Tiftikçi ve Türkiye’ye götürülmesi vaadiyle tekneye binen 6 Bangladeşlinin yakalandığını açıkladı. Özcü, yapılan soruşturma sonucu Mohammad Kawsar’ın da 17 Haziran’da yakalandığını belirtti.

Meseleyle ilgili olarak zanlılar Zort, Özmen ve Tiftikçi’nin gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini kaydeden Özcü, zanlı Özmen’in benzer suçtan Güzelyurt’ta aranan şahıs ilan edildiğini, iki benzer suça karıştığını ifade etti.

Özcü, zanlılar Zort, Özmen ve Tiftikçi’nin KKTC vatandaşı olduğunu ancak Özmen’in benzer suçlar işlediğini belirterek, Özmen’in tutuklu yargılanmasına, Zort, Tiftikçi ve Bangladeşli Mohammad Kawsar’ın teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, Bangladeşli Mohammad Kawsar’ın 15 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine, zanlı Tiftikçi’nin 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 75’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına, zanlı Zort’un ile 20 bin TL nakit ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.