Suç dosyası kabarık zanlı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Kız kardeşi ve kuzeninin ikametgâhından muhtelif eşya ve tv sirkat etmişti
Zanlı bugün 30.7.20 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 ayı geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderildi.
Suç dosyası kabarık olan ve sürekli olarak ceza evine gönderilen ve henüz 22 yaşında olan zanlı her seferinde başka suç işlemeyeceği ve akıllı olacağına dair mahkemede söz vermesine rağmen bu huyundan vazgeçmemiş olması hayatının büyük bir kısmını cezaevinde geçireceğine benziyor. (MHA)