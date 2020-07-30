Suç dosyası kabarık zanlı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Kız kardeşi ve kuzeninin ikametgâhından muhtelif eşya ve tv sirkat etmişti

20 ve 21.7.20 tarihlerinde Gazimağusa’ da kız kardeşi E.Ç ve kuzeni Y.T’ nin ikametgâhlarından muhtelif eşya ve 37 ekran bir adet TV sirkat eden(22) şikâyet üzerine 23.7.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve hakkında bugüne değin toplam 6 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 30.7.20 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 ayı geçmemek kaydıyla merkezi cezaevine gönderildi.

Suç dosyası kabarık olan ve sürekli olarak ceza evine gönderilen ve henüz 22 yaşında olan zanlı her seferinde başka suç işlemeyeceği ve akıllı olacağına dair mahkemede söz vermesine rağmen bu huyundan vazgeçmemiş olması hayatının büyük bir kısmını cezaevinde geçireceğine benziyor. (MHA)