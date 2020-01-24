Söker: Çitlerin arasından aniden yola atladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Veysel Can’a çarparak ölümüne neden olan Mahir Salman Söker bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Dilara İrdem, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Büyük Anadolu Otel önünde, 21 Ocak saat 19.00 sıralarında Mahir Salman Söker’in (E-42) yönetimindeki RF 453 plakalı salon araçla, çift şeritli yolun sağ şeridinde aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ve adada turist olarak bulunan Veysel Can’a (E-51) çarptığını söyledi.

Polis, Can’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını kaydeden polis, gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını ve gönüllü ifade vererek 50 kilometre gitmesi gereken yolda 70-80 kilometre hızla seyrettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, ayrıca aracın navigasyonunda inceleme yaptığını, hız limitinin 73 kilometre olduğunu belirlendiklerini aktardı.

Veysel Can’a otopsi yapılıp, alkol analizi için kan örnekleri alındığını kaydeden polis, yapılan incelemede test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Polis, otopside Can’ın ölüm nedeninin ise çoklu kaburga kırığı, kafatası kırığı, beyin ve iç organ kanaması sonucu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Zanlının ülkede çalışma izinli olduğunu, bir çocuğunun KKTC’de diğer üç çocuğunun ise Türkiye’de olduğunu, zaman zaman onları görmeye gittiğini kaydeden polis, zanlının gerekli dikkati göstermeyip ölümle sonuçlanan kazaya neden olduğunu, yargılanması halinde hapis cezası almasının yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

Polis, bu nedenlerle zanlının tutuklu yargılanmasını ve 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı avukatı Ünver Bedevi ise kazanın meydana geldiği yolda ışıklandırma olmadığını, Veysel Can’ın çitlerin arasından aniden yola atladığını öne sürdü. Bedevi Girne’de bir otelde çalışan zanlının kullanımındaki aracın teknolojik donanımlı olduğunu, sağ ve sol kısımlarında sensör bulunduğu için önüne bir cisim çıkması halinde otomatik bir şekilde durma özelliğine sahip olduğunu belirtti ve yaya Can’ın aniden yola fırladığı için sensörlerin çalışmadığını ifade etti. Bedevi ayrıca müvekkili hakkında alınan tanık ifadelerinde olumsuz bir beyan bulunmadığını söyledi ve Can ile ilgili tanık ifadelerinin içeriğini sordu.

Bedevi soruşturmanın bazı kısımlarının eksik araştırıldığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme teminat duruşmasını iptal edip, zanlının tutukluluk süresini 5 gün daha uzattı.