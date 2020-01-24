banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.540
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7720
EURO
6.5530
Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi kesinleşti
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET

Söker: Çitlerin arasından aniden yola atladı

Söker: Çitlerin arasından aniden yola atladı

24 Ocak 2020 Cuma 18:42
Söker: Çitlerin arasından aniden yola atladı

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Veysel Can’a çarparak ölümüne neden olan Mahir Salman Söker bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Dilara İrdem, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Büyük Anadolu Otel önünde, 21 Ocak saat 19.00 sıralarında Mahir Salman Söker’in (E-42) yönetimindeki RF 453 plakalı salon araçla, çift şeritli yolun sağ şeridinde aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ve adada turist olarak bulunan Veysel Can’a (E-51) çarptığını söyledi.

Polis, Can’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını kaydeden polis, gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını ve gönüllü ifade vererek 50 kilometre gitmesi gereken yolda 70-80 kilometre hızla seyrettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, ayrıca aracın navigasyonunda inceleme yaptığını, hız limitinin 73 kilometre olduğunu belirlendiklerini aktardı.

Veysel Can’a otopsi yapılıp, alkol analizi için kan örnekleri alındığını kaydeden polis, yapılan incelemede test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Polis, otopside Can’ın ölüm nedeninin ise çoklu kaburga kırığı, kafatası kırığı, beyin ve iç organ kanaması sonucu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Zanlının ülkede çalışma izinli olduğunu, bir çocuğunun KKTC’de diğer üç çocuğunun ise Türkiye’de olduğunu, zaman zaman onları görmeye gittiğini kaydeden polis, zanlının gerekli dikkati göstermeyip ölümle sonuçlanan kazaya neden olduğunu, yargılanması halinde hapis cezası almasının yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

Polis, bu nedenlerle zanlının tutuklu yargılanmasını ve 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı avukatı Ünver Bedevi ise kazanın meydana geldiği yolda ışıklandırma olmadığını, Veysel Can’ın çitlerin arasından aniden yola atladığını öne sürdü. Bedevi Girne’de bir otelde çalışan zanlının kullanımındaki aracın teknolojik donanımlı olduğunu, sağ ve sol kısımlarında sensör bulunduğu için önüne bir cisim çıkması halinde otomatik bir şekilde durma özelliğine sahip olduğunu belirtti ve yaya Can’ın aniden yola fırladığı için sensörlerin çalışmadığını ifade etti. Bedevi ayrıca müvekkili hakkında alınan tanık ifadelerinde olumsuz bir beyan bulunmadığını söyledi ve Can ile ilgili tanık ifadelerinin içeriğini sordu.

Bedevi soruşturmanın bazı kısımlarının eksik araştırıldığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme teminat duruşmasını iptal edip, zanlının tutukluluk süresini 5 gün daha uzattı.

Anahtar Kelimeler:
ölümlü KazaVeysel CanMahir Salman Söker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüzcüye 12 yıl hapis cezası verildi
Tecavüzcüye 12 yıl hapis cezası verildi
Akacan'ın Sanal Bet davası 31 Ocak tarihine ertelendi
Akacan'ın Sanal Bet davası 31 Ocak tarihine ertelendi
Esrar sattı çıkış yapmak isterken tutuklandı
Esrar sattı çıkış yapmak isterken tutuklandı
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün ek tutukluluk
Bıçakla ağır yaralama zanlısının tutukluluk süresi 3 gün uzatıldı
Bıçakla ağır yaralama zanlısının tutukluluk süresi 3 gün uzatıldı
Ercan'dan çıkamadı
Ercan'dan çıkamadı
Ballı tutuksuz yargılanacak
Ballı tutuksuz yargılanacak
GKRY vatandaşını döven 3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
GKRY vatandaşını döven 3 kişi yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Özgürgün'ün duruşması 30 Ocak’ta
Özgürgün'ün duruşması 30 Ocak’ta
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim