'Ses kaydı' soruşturması

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gazeteci Şener Levent ile İş İnsanı Tekin Arhun’un konuşmasını izinsiz kayıt edip Youtube üzerinde yayınladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İsmail Karaböcek yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in Özel Hayatın Gizliliğine ve Konuşulanları İfşa suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 25 Şubat’ta polise yapılan şikâyet üzerine Şener Levent ve Tekin Arhun ile zanlının Gönyeli’de huzurunda gerçekleşen konuşmaları Youtube’da yayınladığının iddia edildiğini belirtti. Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in tutuklandığını ve sözlü beyanında bu kaydı Youtube’dan alıp Messenger üzerinden gönderdiğini ileri sürdüğünü aktardı. Polis, zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.