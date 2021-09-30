banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aklımız fikrimiz kurultayda…
Aklımız fikrimiz kurultayda…
Tatar, siyasi partilerle biraraya geliyor
Tatar siyasileri bilgilendirecek
Yerel yönetimler ve Muhaceret Dairesi’nde 2 personel pozitif
Muhaceret'te kısmi kapanma!
TC vatandaşlarının dikkatine!
TC vatandaşlarının dikkatine!
banner376

Sertaç Özcü tutuksuz yargılanacak

Hamitköy’de meydana gelen "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarruf Taşıma, Tescil Edilmemiş Hava Tabancası Tasarrufu, taşıma ve Korkutmak Maksadı İle Silah Taşımak" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sertaç Özcü mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Eylül 2021 Perşembe 13:21
Sertaç Özcü tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı.

Polis zanlı Sertaç Özcü’nün "Kanunsuz patlayıcı madde tasarruf taşıma, tescil edilmemiş hava tabancası tasarrufu, taşıma ve korkutmak maksadı ile silah taşımak" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Haspolat'da sakin zanlı Sertaç Özcü’nün aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.A ve Ö.A’ya tasarrufunda bulundurmuş olduğu tescil edilmemiş Ekol ES P 66 marka EH6P 20060006 seri numaralı 177 cal. Gaz basıncı ile çalışan hava tabancasını korkutmak maksadı ile üzerlerine doğrultarak korkutmak maksadı ile silah taşıdığını anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, konu silah ve şarjör ile tasarrufunda bulunan 22 adet patlayıcı madde olan şaşmaların tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis,  ayni gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği zanlının Haspolat’taki ikametgâhı içerisinde yapılan aramada bahse konu hava tabancasına ait 5 adet gaz tüpü ile 501 adet patlayıcı madde olan şaşmaların tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada tanık ifadelerinin alındığını ve zanlının etki edeceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksatlı uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Sertaç Özcü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berk Bingöl tutuksuz yargılanacak
Berk Bingöl tutuksuz yargılanacak
Berzan Güneş tutuksuz yargılanacak!
Berzan Güneş tutuksuz yargılanacak!
Barış Polat tutuklu yargılanacak
Barış Polat tutuklu yargılanacak
Suriye uyruklu 4 mülteci yakalandı
Suriye uyruklu 4 mülteci yakalandı
Ucuz araba hayali cebindeki paradan etti!
Ucuz araba hayali cebindeki paradan etti!
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Güzelyurt – Lefke yolundaki ölümlü kazanın zanlısı tutuklu yargılanacak
Güzelyurt – Lefke yolundaki ölümlü kazanın zanlısı tutuklu yargılanacak
Tehditler savuran Bayandursun cezaevinde bekleyecek
Tehditler savuran Bayandursun cezaevinde bekleyecek
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yaptılar iddiası
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yaptılar iddiası
İzinsiz ikamet ve kasti hasardan tutuklanan 2 kişinin tutukluluk süresi uzadı
İzinsiz ikamet ve kasti hasardan tutuklanan 2 kişinin tutukluluk süresi uzadı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim