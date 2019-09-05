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Sert, 4 ay hapis yatacak

Sert, 4 ay hapis yatacak

05 Eylül 2019 Perşembe 17:42
Sert, 4 ay hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2019 yılı içerisinde farklı tarihlerde üç kadının erkeklerle cinsel ilişkiye girmesini teşvik edip, bu yolla kazanç sağladığı tespit edilen Alican Sert, bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkûm edildi.

Yargıç Meltem Dündar huzurundaki davada sanık 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararı okuyan Yargıç Dündar, sanığın 3 kadının ülkeye gelmesini ve konaklamalarını sağlayıp, kadınların para karşılığında cinsel ilişkiye girmesi için müşteri bulduğunu belirtti. Dündar, sanığın bu eylemleri karşılığında kadınların fuhuş karşılığı aldığı paranın yarısını aldığını ifade etti. Dündar, sanığın bu işi sürekli, planlı ve organize bir şekilde yaptığını, kadınları ülkeye getirip konaklamalarını sağlamasının bunu gösterdiğini ifade etti. Kontrolsüz fuhuşun toplum sağlığını riske attığını, cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasına neden olduğunu belirtti. Kadın bedeninin metalaştırılmasının önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Dündar, huzurundaki davada sanığın fuhuş yaptırarak hem kendisinin hem de ailesinin geçimini sağladığını, bu işi meslek haline getirdiğini ifade etti. Sanığın sürekli, planlı ve organize bir şekilde bu işi yaptığını, bu hususların aleyhinde ağırlaştırıcı faktörler olarak değerlendirdiklerini kaydeden Dündar, sabıkasız ve genç bir kimse olmasını, adaletin erken tecellisine katkı koymasını ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Dündar, sanık avukatının müvekkilinin eşcinsel olduğunu, cezaevine gönderilmemesi talebine bulunduğunu da belirtti. Dündar, cinsel tercihinden dolayı sanığa ceza verirken farklı bir uygulamaya gidilmesini adil bulmadığını dile getirdi.

Eşcinsel bireylerin cezaevinde muhafaza koşullarının bir sorun teşkil ettiğini sanığı 4 ay hapis cezasına çarptırırken, cezaevinde güvenliğinin sağlanması için ayrıca direktif verdi.

Anahtar Kelimeler:
Alican SertHapis
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