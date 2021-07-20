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Serhat Gökçe tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da paketçi olarak çalıştığı restoranda müşterilerde aldığı paraları çalması üzerine tutuklanan zanlı Serhat Gökçe tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Temmuz 2021 Salı 13:22
Serhat Gökçe tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı.

Sensev huzurda bulunan zanlı Serhat Gökçe’nin "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 19.07.2021 tarihinde saat 22.30 raddelerinde, Yenişehir Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan Kemal Dayı’ya ait Saute Restaurant isimli iş yerinde paketçi olarak çalışmakta olan Serhat Gökçe’nin müstahdemi olarak müşterilerden tahsil ettiği, toplam 430 TL banknot parayı işyeri kasasına teslim etmeyerek sirkat ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ayni gün Lefkoşa' da tespit edilmiş olup temin edilen mesele ile ilgili yapılan soruşturmada kamera kayıtlarının ve tanık ifadelerinin temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 23 yaşında olup TC vatandaşı olduğunu ve işine son verildiğini belirtti.

Polis, zanlının KKTC'de herhangi bir bağı olmamakla birlikte, herhangi bir sabıkası da olmadığını belirtip, davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksatlı uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kaza Mahkeme Başkanı Banu Soyer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşuluyla teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Gökçe
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