Girne’de bir şahsın evinden cep telefonu çaldığı gerekçesiyle dün mahkemeye çıkarılan Vecdin Bingöl hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutuklama emri alınan Bingöl’ü suça bağlayacak yeterli şahadet bulunamadı. Bingöl mahkemeye çıkarılamadan serbest bırakıldı.
Vecdin Bingöl’ün 2017 yılının Eylül ayında Karaoğlanoğlu bölgesinde E.P’ye ait evin salon penceresinden içeriye girdiği, cep telefonunu çaldığı ve çalınan cep telefonunu kullandığı tespit edilerek tutuklandığı belirtilmişti.
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