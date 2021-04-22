Satmak için uyuşturucu alan 2 şahsa ağır ceza mahkemesinden 18 ay hapis cezası

18.03.2019 tarihinde tasarruflarında 46 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu bulunan Sinan Dağ ve Durmuş Tutucu’ya, ağır ceza mahkemesi tarafından 18’er ay hapis cezası verildi.

Bugün 22.04.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde karara bağlanan başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi, sanık Sinan Dağ ve Durmuş Tutucu aleyhine getirilen kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla ilgili dosyayı görüşüp karara bağladı ve sanıklara 18’er ay hapis cezası verdi.

Oy birliğiyle alınan karar kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu. Sanıkların aleyhine getirilen suçlamaları kabul ettiklerini, adaletin erken tecellisine katkı koyduklarını ve özür dilemelerini lehte unsurlar olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Şenol, sanıkların uyuşturucu maddeyi kendi kullanımları için bulundurdukları yönündeki beyanlarını polise vermiş oldukları gönüllü ifadelerindeki satmak için aldıkları beyanları ile örtüşmediğine değinerek küçük toplumlarda uyuşturucu madde kullanımının yıkıcı etkisi çok daha fazladır dedi.

Netice olarak sanıkları işlemiş oldukları suçlardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirten kıdemli yargıç Fatma Şenol oy birliğiyle alınan kararda sanıklara işlemiş oldukları birinci davadan 18’er, ay hapis cezası verildiğini, ikinci davadan ise ceza verilmediğini ve sabıka kaydedildiğini söyledi.(MHA)