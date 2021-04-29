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Satlaev davasında karar yarın açıklanacak

Soygun ve tecavüz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinden firar eden, yapılan aramalar sonucu 3 gün sonra yakalanan eski Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev davasında sona gelindi. Sanık bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 18:16
Satlaev davasında karar yarın açıklanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Soygun ve tecavüz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinden firar eden, yapılan aramalar sonucu 3 gün sonra yakalanan eski Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev davasında sona gelindi. Sanık bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan heyetin baktığı davada savcı Emine Taşkın da hazır bulundu.

Sanık hakkındaki soygun davası geri çekilirken, tecavüz suçlamasını bugünkü duruşmada kabul etti. sanığın tecavüzle ilgili suçlamayı kabul etmesinin ardından duruşma yapıldı.

Duruşmada sanığın Girne’de 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde bir apartman boşluğunda yakaladığı 17 yaşındaki kızı bayıltıp,  cinsel tecavüzde bulunduğu belirtildi.

Tecavüz olayıyla ilgili mağdur kızın üzerinden alınan DNA örnekleriyle sanıktan alınan örneklerle ilgili raporun incelendiğini, DNA eşleşmesi olduğu aktarıldı.

Sanığın aleyhine getirilen tecavüz suçunu kabul ettiği belirtildi. Mahkeme, sanık hakkındaki kararı yarın açıklayacağını belirtti.

Sanık hakkında soygun davasının tanığın yurt dışında olmasından dolayı askıya alındığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 29.04.2021 18:38
Anahtar Kelimeler:
Alexander SatlaevTecaviz
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