Sanal bahis suçüstü yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasadışı sanal bet kazançlarını toplarken yakalanan zanlı Murat Polat “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” soruşturması kapsamında tutuklandı. Çıkarıldığı mahkemede soruşturmanın selameti açısından 5 gün poliste tutuklu kalmasına hükmedildi.

45 bin TL ile yakalandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili şu bulguları aktardı.

Zanlı Murat Polat’ın 29 Temmuz 2020 tarihinde şans oyunları yasasına aykırı olarak dış finans hizmeti verdiği bahis ve kumar sitelerinin yasadışı faaliyetlerinden elde edilen gelirleri sisteme sokabilmek için kullanılan üçüncü şahıs hesaplarından para topladığı esnada bir banka önünde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını ve zanlının tasarrufunda bulunan konu yasadışı faaliyetten elde edilmiş toplam 45,000 TL paranın emare olarak alındığını belirtti.

5 gün tutuklu kalacak.

Polis memuru Davulcu mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve zanlının tasarrufunda bulunan 3. Şahıslara ait banka kartlarının araştırılacağını ayrıca telefon incelemesinin olacağını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.