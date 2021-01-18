Salih Kahraman tutuklu yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı.

Ramiz, zanlılar Salih Kahraman, Hüseyin Karadeniz, ve İsmail Okur’nun “Kanunsuz uyuşturucum madde tasarruf etme, alma ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Salih Kahraman’nın Gönyeli’deki ikametgâhında 8 Ocak 2021 tarihinde ve 12.40 - 13.10 saatleri arasında mahkeme emri ile arama yapıldığını belirten Ramiz, zanlının huzurunda yapılan aramada toplam 7 buçuk gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını kaydetti.

Ramiz, operasyon sırasında zanlı Salih Kahraman’ın ikametgâhının altında zanlı Hüseyin Karadeniz’in yolcu olarak bulunduğu ve zanlı İsmail Okur’un kullandığı KR 560 plakalı salon aracın şüpheli vaziyette tespit edilerek alıkonulduğunu dile getirerek, söz konusu araçta yapılan aramada ise zanlıların tasarruflarında yaklaşık 0.5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu ve emare alındığını ifade etti.

İki zanlının da suçüstü gereği tutuklandığına işaret eden Ramiz, aynı gün zanlı Hüseyin Karadeniz’in Küçük Kaymaklı bölgesindeki ikametgahında da 17.50 – 18.20 saatleri arasında mahkeme emriyle arama yapıldığını bildirdi.

Yapılan arama sonucunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını vurgulayan Ramiz, iki zanlıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında söz konusu maddeyi zanlı Hüseyin Karadeniz’in 300 TL ve zanlı İsmail Okur’un 200 TL para koyarak toplamda 500 TL karşılığında aranmakta olan bir şahıstan aldıklarının belirlendiğini anlattı.

Zanlı Hüseyin Karadeniz’in ifadesinde ikametgâhında bulunan sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 4 Ocak 2021 tarihinde zanlı Salih Kahraman’dan aldığını beyan ettiğini dile getiren Ramiz, zanlıların verdikleri ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ramiz, soruşturma kapsamında zanlı Salih Kahraman’ın benzer suçlar işlediğinin ve bu suçlardan 4 kere teminata bağlanmasına rağmen ayni suçları islemeye devam ettiğinin tespit edildiğine işaret ederek, zanlı Kahraman’ın serbest kalması halinde ayni suçu işlemeye devam edeceğini bildirdi.

Ramiz, Zanlının bu nedenle davaları görüşülünceye dek 3 ayı geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesini talep etti.

Zanlılar Hüseyin Karadeniz, ve İsmail Okur’nun aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Ramiz, zanlıların uyuşturucuyu aldıkları sahsın hala aranmakta olduğunu ve zanlıların ikamet izinlerinin de araştırılması gerektiğini söyledi.

Ramiz, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan Salih Kahraman uyuşturucu satın aldığı yönünde beyanda bulunurken, uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Salih Kahraman’ın 75 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesine, zanlar Hüseyin Karadeniz, ve İsmail Okur’nun ise soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün daha tutuklu beklemesine emir verdi.

Ramiz huzurda bulunan zanlı Salih Kahraman’ın 8 Ocak 2021 tarihinde, 12.40 - 13.10 saatleri arasında PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli - Lefkoşa’da bulunan ikametgahta Zanlının huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada toplam 7.5 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis operasyon sırasında zanlı Salih Kahraman’ın ikametgâhı altında zanlı Hüseyin KARADENİZ’in yolcu olarak bulunduğu, zanlı İsmail OKUR’un kullandığı, KR 560 plakalı salon araç şüpheli vaziyette tespit edilerek alı konulduğunu belirtti.

Polis akabinde zanlıların huzurunda konu araçta yapılan aramada zanlıların tasarruflarında yaklaşık 0.5 Gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandıklarını söyledi.

Polis memuru Cemal Ramiz ayni gün 17.50 - 18.20 saatleri arasında Karadeniz’in K/Kaymaklı- Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yaklaşık 3 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 100 Miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve her iki zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarruflarında bulunan madde ayni gün Demirhan bölgesinde zanlı Karadeniz’in 300TL ve zanlı Okur’un 200 TL para koyarak toplamda 500 Türk Lirası karşılığında aldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlı Karadeniz’in ifadesinde ayrıca ikametgâhında bulunan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 4 Ocak 2021 Gönyeli’de sakin zanlı Salih Kahraman’dan aldığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca incelenecek kamera kayıtlarının bulunduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.