Sahtekarlık davası ertelendi

Polis, hisse satışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından zanlının H.S . İsimli şahıstan Avakan Müsbah’a vermek üzere 26 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, 2019 yılı Ocak ayında 26 bin Sterlin tutarındaki parayı alan zanlının, arazi sahibine ödeme yapmadığını ifade etti.