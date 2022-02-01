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Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar

Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken “Resmi Evrak Sahteleme Ve Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarını işleyen zanlılar Adefoların Agnes Ojo ve İbrahim Olalekan Gıwa tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Şubat 2022 Salı 14:45
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken “Resmi Evrak Sahteleme Ve Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” suçlarını işleyen zanlılar Adefoların Agnes Ojo ve İbrahim Olalekan Gıwa tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, zanlıların Resmi Evrak Sahteleme Ve Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, 31.01.2022 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda, Mağusa'da Sakin Adefoların Agnes Ojo’nun KKTC Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'ye İstanbul'a gitmek için, dolandırmak kastı ile kendisine ait 28.11.2021 tarihinde yapılmış X0001385895 Barkod nolu Negatif sonuçlanan PCR testini, 31.01.2022 tarihinde yapılmış gibi, dijital ortamda tarih kısmını değiştirmek suretiyle resmi evrağı sahteleyip, yer hizmetlerinde görevli bagaj işlemlerini yapan personele ibraz etmek suretiyle resmi evrağı tedavüle sürdüğünü anlattı. Polis, zanlı-1’in aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve yapılan soruşturmada konu pcr testini erkek arkadaşı Zanlı-2 İbrahim Olalekan Gıwa'nın yaptırarak kendisine Whatsapp programı üzerinden yolladığının öğrenildiğini söyledi. Polis, 01.02.2022 tarihinde Zanlı-2'den yapılan soruşturmada konu PCR testini uçak saatinin yaklaştığından dolayı Nijerya'da bir arkadaşına yaptırdığını ve Zanlı-1'e whatsapp üzerinden gönderdiğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, tahkikatın yeni başlamış olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirti, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Adefoların Agnes Ojoİbrahim Olalekan GıwaUyuşturucu
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