Sahte paraya 3 ay hapis

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarından yargılanan Bülent Büyüknacak 3 ay hapse mahkum edildi. Kararı Kıdemli Yargıç Alev Ulunay okudu.

Ulunay, sanığın sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarından yargılanarak, mahkum edildiğini söyledi. Ulunay, sahte para tasarrufunun 7 yıl, tedavüle sürme suçunun ise ömür boyu hapis öngördüğünü ifade etti. Yargıç Ulunay, sanığın 2021 yılı Eylül ayı içerisinde Girne’de bir casinoda 100 dolarlık sahte banknotu tedavüle sürdüğünü ifade etti. Ulunay, yapılan aramada sanığın tasarrufunda 7 adet daha 100 dolarlık sahte banknot bulunduğunu söyledi. Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlarının yaygınlaşma eğilimi gösterdiğini, ticari yaşamı olumsuz etkilediğini ifade eden Ulunay, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Ulunay, sanığın sabıkasız olmasını, pişman olup özür dilemesini ve davalarını kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Ulunay, sanığı mahkum olduğu davalardan 3 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.