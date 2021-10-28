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Sahte para zanlısı tutuksuz yargılanacak

Girne’de meydana gelen sahte para tasarrufu suçlamasıyla ilgili tutuklanan Abimbola Azaeez bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

28 Ekim 2021 Perşembe 19:01
Sahte para zanlısı tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen sahte para tasarrufu suçlamasıyla ilgili tutuklanan Abimbola Azaeez bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne adli şubede görevli polis memuru Cenk Özyay mahkemede olguları aktardı.

Özyay, 25.10.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren Tekno Point isimli iş yerine müşteri olarak giden zanlının konu iş yerinden satın almış olduğu iki adet Redmi 9 marka cep telefonlarına karşılık 2 bin 400 TL nin yanı sıra tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan KB 74166180 D ve KB 75652583 D seri numaralı iki adet 50 ABD Dolarını verip tedavüle sürdüğünü söyledi.

      Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlının tutuklandığını kaydeden polis,  kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan MF 48086124 J ve ME 61937627 I seri numaralı 2 adet 20 ABD Dolarları ile PB 03408656 A seri numaralı bir adet de 10 ABD doları tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 25 Ekim tarihinde gece barda tanıştığı adını bilmediği siyahi bir şahısla birlikte olduğunu, o şahsın iki adet 50 doları kendisine verdiğini söylediği anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme yurt dışı çıkış yasağı ve 5 bin TL şahsi kefalet senedi imzalanması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.  

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Anahtar Kelimeler:
Abimbola Azaeez
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