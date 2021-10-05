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Sahte para zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salihu Ismaıl, Ahmad Abubakar Sadıq ve Abdulaziz Iliyasu Garba mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ekim 2021 Salı 15:03
Sahte para zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, Zanlılar Salihu Ismaıl, Ahmad Abubakar Sadıq ve Abdulaziz Iliyasu Garba "Sahte banknot tasarrufu, Sahte banknotu tedavüle sürme" suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis,  04.10.2021 tarihinde 14.30 raddelerinde Lefkoşa'da Türkiye İş Bankası Şubesinde Lefkoşa'da sakin Salihu Ismaıl ve Ahmad Abubakar Sadıq'ın tasarruflarında bulundurdukları toplamda 2500 Euro olan sahte olduğuna inanılan 500 Euroluk banknotları vezne görevlisine 2004 2 verip tedavüle sürdüklerini belirtti.

Polis, ayni gün Ahmad Abubakar Sadıq'e aitGönyeli’deki ikametgâhında Mahkeme Emri ile bir arama yapılmış ve yapılan bu arama esnasında ayni adreste sakin Abdulaziz Iliyasu Garba’nın tasarrufunda 1500 Euro nakit para bulunduğunu anlattı.

Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak zapt edildiğini belirtip, üç zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, yapılması gereken incelemeler olduğunu belirterek, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceklerinden, bu olgular ışığında tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Para
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