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Sahte Para'ya 7 ay hapis cezası

Lefkoşa’da 17.06. 2022 tarihinde 00:30 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Merit Hotel Casino içerisinde tasarruflarında bulundurdukları 100 dolarlık banknotlar halinde, sahte olan toplamda 5100 ABD dolarının 400 dolarını fiş almak için kasiyere verip tedavüle süren ShukhratZıkrıyarov ve KhasanMukhtarov’un aleyhindeki karar dün açıklandı.

30 Eylül 2022 Cuma 15:59
Sahte Para'ya 7 ay hapis cezası

Lefkoşa’da 17.06. 2022 tarihinde 00:30 raddelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Merit Hotel Casino içerisinde tasarruflarında bulundurdukları 100 dolarlık banknotlar halinde, sahte olan toplamda 5100 ABD dolarının 400 dolarını fiş almak için kasiyere verip tedavüle süren ShukhratZıkrıyarov ve KhasanMukhtarov’un aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, sanıkların işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığının altını çizdi. Soytaç, sanıkların mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi. Yargıç Soytaç, sanığın bu tür suçlara ciddi caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirterek sanıkların lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 7’şer ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. (Kamalı Haber) 

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Para
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