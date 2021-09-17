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Sahte para davası devam ediyor

Girne’de meydana gelen sahte para ve uyuşturucu meselesiyle ilgili tutuklanan Onyekachi Eckson Ugwoke ile Nnaemeka Pontianus Akim bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

17 Eylül 2021 Cuma 18:02
Sahte para davası devam ediyor

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen sahte para ve uyuşturucu meselesiyle ilgili tutuklanan Onyekachi Eckson Ugwoke ile Nnaemeka Pontianus Akim bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, 14-15.09.2021 tarihleri arasında, Girne’de, zanlıların  tasarruflarında sahte olduklarını bildikleri 50 dolarlık banknotlardan oluşan 60 adet banknotun 42 tanesini karşılığında Türk Lirası almak amacıyla arkadaşlarına vermek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi. Yavuz, zanlıların 15 eylülde tespit edilerek yakalandıklarını, zanlıların ikametgahında yapılan aramada zanlı Onyekachi Eckson Ugwoke’nin odasında duvar dolabı içerisinde kitap arasında beyaz renk kağıt içerisinde bir gram hintkeneviri, dolap gözünde foil kağıdı içerisinde 5 gram hintkeneviri, salon kısmında sehpa üzerinde içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan bir adet öğütücü bulunduğunu söyledi. Yavuz, ayrıca zanlılara ait 5 adet cep telefonunun da emare alındığını belirtti. sahte 2 bin 100 doların emare alındığını kaydeden polis, zanlı Nnaemeka Pontianus Akim’in ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis memuru Ömer Yavuz, sahte para meselesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, Lefkoşa’da önceki gün piyasaysa sürülen bin 500 dolar sahte dolar ile zanlıların ilgisinin olabileceğini, bu yönde de araştırmalarının devam ettiğini söyledi. Yavuz, kayıp olduğuna inanılan emareler, ifadesi alınacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Onyekachi Eckson UgwokeNnaemeka Pontianus Akim
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