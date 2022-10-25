banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhuriyet Meclisinde Güncel Konuşmalar Yapılıyor
Cumhuriyet Meclisinde Güncel Konuşmalar Yapılıyor
“Sağlık Bakanlığı’nda 6 aydır sigortasız kaçak işçi çalıştırıyor bu devlet...”
“Sağlık Bakanlığı’nda 6 aydır sigortasız...
"Yeni asgari ücret yeni düzenlemelerle gelecek!"
Yılın ikinci Güneş tutulması başladı
Yılın ikinci Güneş tutulması başladı
Gönyeli-Yenikent’te araç küle döndü!
Gönyeli-Yenikent’te araç küle döndü!
banner404

Sahte kimlik ile ülkeye giriş yapmak istedi!

"Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından tutuklanan zanlı Muharrem Pekar bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ekim 2022 Salı 17:07
Sahte kimlik ile ülkeye giriş yapmak istedi!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

"Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından tutuklanan zanlı Muharrem Pekar bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Muharrem Pekar’ın "Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 19.10.2022 tarihinde 09.38’de Lefkoşa Lokmacı Kara Giriş Kapısına GKRY' den gelip Antonio Federico adına bürünüp üzerine kendi resmini koyup sahtelemiş olduğu resmi evrak olan İtalya kimliğini görevli memura verip tedavüle sürüp KKTC'ne giriş yapıp sahte davranışla kayıt temin ettiğini belirtti. Polis, adı edilen şüpheli davranışlarından dolayı sorgulanıp konu suçları işlediği tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının suç ortaklarının arandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
40 gram kokain ve yarım kilo hintkenevirine 4 yıl 6 ay hapis cezası
40 gram kokain ve yarım kilo hintkenevirine 4 yıl 6 ay hapis cezası
RASEL 12 AY HAPİS YATACAK
RASEL 12 AY HAPİS YATACAK
KAÇAK OPERASYONU
KAÇAK OPERASYONU
Saldırganları aracı ile kaçırdı
Saldırganları aracı ile kaçırdı
Tuzruhu ile saldırı silahı yaptı
Tuzruhu ile saldırı silahı yaptı
Çocuk hırsızlığında gelişme!
Çocuk hırsızlığında gelişme!
Üniversitenin sosyal tesislerinde yangın çıktı
Üniversitenin sosyal tesislerinde yangın çıktı
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Emirsoylu tutuklu yargılanacak
Emirsoylu tutuklu yargılanacak
Çakma İtalyan yakalandı
Çakma İtalyan yakalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim