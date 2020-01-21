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Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak

Sahte kaza düzenleyerek sigortadan para almaya çalıştıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük, Murat Küçük, Murat Çalışkan, Yavuz Küçükkaraca bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak

Sahte kaza düzenleyerek sigortadan para almaya çalıştıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük, Murat Küçük, Murat Çalışkan, Yavuz Küçükkaraca bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

21 Ocak 2020 Salı 14:51
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte kaza düzenleyerek sigortadan para almaya çalıştıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük, Murat Küçük, Murat Çalışkan, Yavuz Küçükkaraca bugün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, zanlılar Ahmet Çelikkıran, Yunus Emre Küçük, Mehmet Küçük, Murat Küçük, Murat Çalışkan, Yavuz Küçükkaraca’nın, Suç işlemek kasti ile gizli ittifak kurmak, Amme Fesatçılığı ve Suç işlemeye teşebbüs suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlılar; 13.01.2020 tarihinde Lefkoşa Dikmen Anayolunun 4. kilometrelerinde daha önceden sigorta şirketini dolandırma kastı ile planlamış oldukları TND 835 ve HV 495 plakalı araçları birbirlerine vurup kasıtlı bir şekilde hasara uğramalarını sağlayıp olay yerine gelen polislere kaza yaptıkları hususunda yalan beyan vererek amme fırsatçılığında bulunup suç işlemeye teşebbüs ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların 23 Ocak 2020 tarihinde temin edilen derdest emri tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtti. Polis, tüm zanlıların ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve zanlılar 1,2,3,4,5 KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50’şer bin TL, zanlı 5,6 için 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

                       

Anahtar Kelimeler:
Sahte KazaAhmet ÇelikkıranYunus Emre KüçükMehmet KüçükMurat KüçükMurat ÇalışkanYavuz Küçükkaraca
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