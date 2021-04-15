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Sahte evrakla Ercan'dan çıkış yaparken yakalandılar!

Ercan Havaalanında meydana gelen “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belge tedavüle sürme”, Sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs etmek” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nadouba Keita ve Aıssatou Barry mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Nisan 2021 Perşembe 13:36
Sahte evrakla Ercan'dan çıkış yaparken yakalandılar!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili olguları aktardı.

Can, zanlılar Nadouba Keita ve Aıssatou Barry’nin “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belge tedavüle sürme”, Sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs etmek” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

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Can, zanlıların 13 Nisan 2021 tarihinde, saat 7.50 raddelerinde Ercan Havaalanı’nda adları düzenlenmiş olan sahte olduğuna inanılan 592170235 ve 230361933 seri numaralı Luxemburg oturum belgeleriyle KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığını belirterek, zanlıların Ercan Havaalanı’nın chek-in (kontrol) bölümünde görevli yer hizmetleri memuru Y.Y.A.’ya verip “Sahte belge düzenleme”, “Sahte belgeyi tedavüle sürme”, “Sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs” suçlarını işlediğini kaydetti.

Zanlıların aynı gün suçüstü gereği tutuklandığını dile getiren Can, sahte olduğuna inanılan Luxemburg oturum belgelerinin emare alındığını ifade etti. Can, zanlıların ülkeye öğrenci olarak ön kayıtla geldiğine ancak ders kaydı ve muhaceret işlemlerini halletmediğine işaret ederek, soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağlarının olmaması nedeniyle zanlıların yargılamadan kaçma ihtimalinin de söz konusu olduğunu anlattı.

Polis memuru Ömer Can, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Polis şehadeti üzerine söz alan zanlılar söz hakkı alarak ülkeleri Gine’deki bir şahsın kendilerini kandırdığını, belgelerin sahte olduğunu bilmediklerini belirterek, “Bizden para da aldılar, biz, belgelerin sahte olduğunu bilmiyorduk. Kuzey Kıbrıs’taki diplomanın yurt dışında geçerli olmadığını, Barcelona’daki bir okula kaydımızı yaptıracağını söyleyerek bizden tekrar para aldılar. Bu nedenle öğrenci kaydı ve muhaceret yaptırmadık” beyanında bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ercan HavalimanıSahte Oturma BölgesiSahte EvrakNadouba KeitaAıssatou Barry
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