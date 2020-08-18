banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1099
ALTIN
475.424
DOLAR
7.3594
STERLİN
9.8310
EURO
8.8019
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi nesli
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi...
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
banner355
Flaş Haber
Cinayet planı yaptılar
Kapat

Sabıkalı zanlılar cezaevinde

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ve Sedat Demir’in zanlıların 75 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına karar verildi.

18 Ağustos 2020 Salı 15:16
Sabıkalı zanlılar cezaevinde
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ve Sedat Demir’in zanlıların 75 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına karar verildi. Zanlı Muhammed Kadir Varan’ın 31 sabıkası olduğu öğrenilirken, zanlı Sedat Demir’in 38 sabıkası olduğu ortaya çıktı.

banner341
NE OLMUŞTU?

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ardından aranan zanlı Sedat Demir de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, 1 Ağustos 2020 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde zanlılar Kadir Varan ve Sedat Demir’in kendilerine para vermeyen C. B.’ye tekme atarak darp ettiklerini ve C. B.’nin burç üzerinden düşerek, kol ve bacaklarının kırılmasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

Zanlıların C.B.’yi ciddi şekilde darp etmelerinin yanı sıra cüzdanını, cep telefonunu, 55 TL nakit parasını ve tornavidasını çaldıkları iddia ediliyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Kadir VaranSedat Demir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaçak yollardan KKTC’ ye giriş yapan 2 Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Kaçak yollardan KKTC’ ye giriş yapan 2 Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Tasarrufunda dedektör bulunan kişi tutuklandı
Tasarrufunda dedektör bulunan kişi tutuklandı
Cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştı
Cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştı
Cinayet planı yaptılar
Cinayet planı yaptılar
“Bağımlıyım” dedi cezaevinden kurtulamadı
“Bağımlıyım” dedi cezaevinden kurtulamadı
Uyuşturucu partisi kötü bitti
Uyuşturucu partisi kötü bitti
Ağıl'da yangın!
Ağıl'da yangın!
İzinsiz dedektör tasarrufu!
İzinsiz dedektör tasarrufu!
Güzelyurt'ta hırsızlık
Güzelyurt'ta hırsızlık
Para karşılığı adam öldürmek için anlaştılar!
Para karşılığı adam öldürmek için anlaştılar!

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim