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Resmi evrak sahteledi

Girne’de 2020 yılı içerisinde meydana gelen Resmi evrak sahteleme meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Henry Oghenekaro Okerevwodjaye dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Haziran 2021 Pazar 16:38
Resmi evrak sahteledi
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(Kamalı Haber) –

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler huzurda bulunan zanlı Henry Oghenekaro Okerevwodjaye’nin 5 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Girne-Alsancak çevre yolu üzerinde zanlının kullanımında bulunan MH 045 plakalı aracı ile süratli bir şekilde Girne istikametine doğru seyrettiği bir sırada görevli trafik ekipleri tarafından durdurulmak istenmesi üzerine dur emrine uymayıp takip edilerek daha ileride Şht. Süleyman Uluçamgil sokak üzerinde durdurulup konu şahıstan sürüş ehliyeti istendiği zaman, sürüş ehliyetini kaybettiği beyanında bulunarak cep telefonundan kendi adına ıstar olunan 319888-2020 numaralı arka kısmında “İtalya sürüş ehliyetine karşılık verilmiştir” yazan KKTC Sürüş Ehliyetini görevli Trafik ekiplerine gösterdiğini söyledi. Polis söz konusu sürüş ehliyetinin sahte olduğu şüphesi ile zanlının Girne Polis müdürlüğüne celp edilerek sorgulandığını ve sorgusunda 2020 yılında Bekro isimli Libyalı erkek bir şahsa Nijerya pasaport fotokopisi, 2 fotoğraf ve 2,000 TL vererek kendisine telefonunda fotoğrafı bulunan KKTC Sürüş Ehliyetini çıkarttığını ve kendisinin İtalya Sürüş Ehliyeti olmadığı tespitinin yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis söz konusu ehliyetin sahte olup olmadığının araştırılacağını ayrıca zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahaderti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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