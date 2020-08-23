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Polisten kaçmaya çalıştı

Girne’de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Usman Musa Tijjani bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:43
Polisten kaçmaya çalıştı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Usman Musa Tijjani bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

KAÇAMADAN ALIKONULDU

23 Ağustos günü, saat 01.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri takip edilen zanlı Usman Musa Tijjani’yi Zeytinlik Mezarlığı yakınlarında durdurmak istedi. Dur emrine uymayarak kaçmaya çalıştığı iddia edilen zanlı Tijjani polis ekiplerince alıkonuldu.

270 GRAM HİNT KENEVİRİ

Polis araç içerisinde yapılan arama neticesinde üzerleri bantla sarılı 9 ayrı naylon içerisinde 260 gram ağırlığında Hint Keneviri olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Zanlı Tijjani’nin yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlemiş olduğu 10 gram Hint Keneviri bulunurken, Tijjani suçüstü hali gereği tutuklandı.

PARALAR KASADAN ÇIKTI

Zanlının Şht. Cavit Salih Sokak’ta bulunan Rise Park apartmanındaki dairesinde yapılan arama sonucunda komodin ve kasa içerisine gizlenmiş toplam 4 gram Hint Keneviri tespit edilirken, zanlının kasasında uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 370 Euro, 200 Dolar ve 1500 TL para emare olarak alındı.

Mahkemede bulguları aktaran polis memuru Murat Döşenci soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını uygun gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Usman Musa TijjaniUyuşturucu
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