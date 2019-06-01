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Polisten kaçak avı
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Polisten kaçak avı

Polisten kaçak avı

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:31
Polisten kaçak avı

Polisten kaçak avı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin Haspolat’ta ülkemizdeki kayıt dışı yaşama yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan 10 kaçak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, zanlılar Muhammad Waseem, Ali Nawaz, Ali Danısh, Md Anower Hosaın, Mohammad Raju, Mohammod Mızanur Rahman, Ruhul AmınMd Shohidul Islam, Bharmeet Sıngh  ve Ali Çor’in 31 Mayıs’ta 21.00 ile 24.00 saatleri arasında düzenlenen asayiş ve huzur operasyonunda Haspolat’ta zanlıların 2016 ile 2018 tarihleri kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Zanlıların ayni gün tutuklandığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Can tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
HaspolatKacakMuhammad WaseemAli NawazAli DanıshMd Anower HosaınMohammad RajuMohammod Mızanur RahmanRuhul AmınMd Shohidul IslamBharmeet SınghAli Çor
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