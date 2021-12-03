Polisten haberler

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

02.12.2021 tarihinde, Girne Turizm Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Taşucu–Girne seferini yapmakta olan bir gemide gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada; M.A.(E-49)’un Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan arama sonucu 9mm çapında iki adet tabanca ve şarjörleri ile 9mm çapında iki adet canlı mermi ve 85 adet kurusıkı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

AĞIR YARALAMA, KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU (GELİŞME)

30.11.2021 tarihinde Girne’de meydana gelen Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu meselesi ile ilgili aranmakta olan H.Ö.(E-57), 02.12.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

01.12.2021 tarihinde, saat 16:10 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde satışa sunulan 18.400TL değerindeki bir adet cep telefonunu çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.K.(E-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.