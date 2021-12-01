Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

30.11.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Ö.U.(E-40)’nun kalmakta olduğu ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak

alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ANIZ YAKMAK

30.11.2021 tarihinde saat 16:00 sıralarında, Göçeri Aktaş Mevkii’de, S.B.(E-58)’nin arazisi içerisinde bulunan kuru ot ve anızları gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın, yetkili makamdan izni olmadığı halde yaktığı tespit edilmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu 40 dönüm kuru ot ve anız ile sazlıklar yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.