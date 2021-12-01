banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
banner404

Polisten haberler

1 Aralık 2021 tarihli Polis Basın Bülteni

01 Aralık 2021 Çarşamba 13:21
Polisten haberler

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
30.11.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Ö.U.(E-40)’nun kalmakta olduğu ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak
alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner341

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ ANIZ YAKMAK
30.11.2021 tarihinde saat 16:00 sıralarında, Göçeri Aktaş Mevkii’de, S.B.(E-58)’nin arazisi içerisinde bulunan kuru ot ve anızları gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın, yetkili makamdan izni olmadığı halde yaktığı tespit edilmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu 40 dönüm kuru ot ve anız ile sazlıklar yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hurda bisiklet sirkat eden zanlılar tutuksuz yargılanacak
Hurda bisiklet sirkat eden zanlılar tutuksuz yargılanacak
Emre Genç’in ölümüne sebep olan araç sürücüsü teminata bağlandı
Emre Genç’in ölümüne sebep olan araç sürücüsü teminata bağlandı
Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret 1 gün poliste tutuklu kalacak
Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret 1 gün poliste tutuklu kalacak
Kanunsuz silah taşıyan Koral Kalkan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Kanunsuz silah taşıyan Koral Kalkan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucuya af yok!
Uyuşturucuya af yok!
Polisten haberler
Polisten haberler
Çamaşır toplarken gürültü yapan eşini darp etti
Çamaşır toplarken gürültü yapan eşini darp etti
Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı
Araçlarında uyuşturucu madde bulunan 2 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis meselesinde yeni tutuklama yanında bir zanlı serbest kaldı
Yasa dışı bahis meselesinde yeni tutuklama yanında bir zanlı serbest kaldı
Kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem
Kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim