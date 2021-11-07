Polisten haberler

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

11.2021 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Goodluck Osakpolor OGBEBOR (E-28) seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpık takla atarak tavanı üzerinde sürüklenmiştir.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın şahıs olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mıcheel UYIOSE (E-26) ve Toyın OGUNFEYİMİ (K-26) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır.

Araç sürücüsü Goodluck Osakpolor OGBEBOR tutuklanmış olup, Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

06.11.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de sakin Meryem KOMİLİ (K-75), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



KORKUTMAK MAKSADI İLE SİLAH TAŞIMAK, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA

05.11.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde F.E.(E-25), işletmesi hakkında kötü konuştuğu gerekçesi ile Mustafa YEMŞEN’e küfür ettikten sonra tasarrufunda bulunan tabanca şeklindeki çakmağı adı edilenin şakağına dayadıktan sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı sivri uçlu bıçağı Mustafa YEMŞEN’in karnına dokundurmak ardından mekanda bulunan Hasan SERTDEMİR’e doğru da gelişigüzel sallamak suretiyle adı edilenleri darp etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.