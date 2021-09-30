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Polisten haberler

30 Eylül 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

30 Eylül 2021 Perşembe 15:00
Polisten haberler

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE VE TESCİL EDİLMEMİŞ HAVA TABANCASI TASARRUFU

29.09.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Hamitköy’de, S.Ö.(E-45) tasarrufunda bulundurduğu tescil edilmemiş hava tabancasını, aralarında tartışma yaşanan T.A. ve Ö.A.’nın üzerlerine doğrultarak korkutmak maksadıyla silah taşımıştır. Bahse konu silah, şarjörü ve tasarrufunda bulunan 22 adet şaşma emare olarak alınmıştır. Akabinde S.Ö.’nün ikametgahında yapılan aramada, 5 adet hava tabancasına ait gaz tüpü ve 501 adet hava tabancası saşması bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 29-30.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye OlaylarPolisiye HaberlerPolis Basın Bülteni
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