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Polisten haberler..

Polis Basın Subaylığı'nın 7 Haziran 2021 tarihli bülteni..

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:48
Polisten haberler..
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU
06.06.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında Geçitkale’de Tirmen Köyü girişinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen C.C. (E-44), M.S. (E-57) ve İ.D. (E-25)’nin üzerlerinde ve bahse konu araçta yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 06-07.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polisiye HaberlerPolisiye Olaylar
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