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Polisten haberler..

26 Temmuz 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:38
Polisten haberler..

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

25.07.2021 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Yedidalga’da sakin Reşat BOZKURT (E-76) Gaziveren’de bir arazi içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi ” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
24.07.2021 tarihinde, Karaman’da ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Orhan ASKER(E-61)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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AVLANMAK
25.07.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, İskele’de polis tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu A.Ö.(E-21) ve İ.M.(E-20)'nin araç ile kovalamak suretiyle 4 adet kekliği kanunsuz olarak yakaladıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 25-26.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polis Basın BülteniPolisiye Olaylar
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